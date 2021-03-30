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"السياحة": التأشيرة السياحية ما زالت معلقة وتابعوا الموقع الرسمي

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بدء التعليق منذ عام

كشف الحساب الرسمي لوزارة السياحة "روح السعودية" عن عدم حدوث أي تغيير في قرارات تعليق منح التأشيرة السياحية للدخول إلى المملكة، حيث رد الحساب على الاستفسار عن فتح التأشيرات السياحية في الوقت الحالي.

وكان الرد: "بسبب جائحة كورونا تم تعليق إصدار التأشيرات السياحية حاليًا وسيتم الإعلان عن جميع التحديثات المتعلقة بهذا الأمر عن طريق الموقع الرسمي للوزارة".

وكانت وزارة السياحة السعودية، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة قد علقت إصدار التأشيرات السياحية منذ عام بسبب انتشار جائحة كوفيد 19، وبدأ تعليق منح التأشيرات لبعض الدول ثم ما لبث أن عمم التعليق ليشمل جميع الجنسيات حتى الوقت الحالي.

وتشير الوزارة إلى أن الهدف النهائي هو توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين، مبينة أن هذه الإجراءات مؤقتة وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

وزارة السياحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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