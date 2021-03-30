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في مدارس لبنان.. تحذير من "كارثة" لم تكن في الحسبان
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السبت 03 أبريل 2021 03:13 مساءً
"العلي" يشارك في حفل تنصيب رئيس النيجر
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السبت 03 أبريل 2021 03:10 مساءً
"تنمية الحياة الفطرية" ينقل سلحفاة للعلاج تمهيدًا لإعادتها للبحر
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السبت 03 أبريل 2021 03:10 مساءً
تنمية البديع بالأفلاج تختتم برنامجها التدريبي في الاختبار التحصيلي
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السبت 03 أبريل 2021 03:10 مساءً
مناشدات للتدخل العاجل.. "البرج اليتيم" يهدد اختبارات طلاب "ظلم"!
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السبت 03 أبريل 2021 03:10 مساءً
بالصور.. أمانة الطائف تغلق معملًا مخالفًا لإنتاج الرقاق
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السبت 03 أبريل 2021 03:10 مساءً
"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية
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السبت 03 أبريل 2021 03:10 مساءً
"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق
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السبت 03 أبريل 2021 03:10 مساءً
مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا
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السبت 03 أبريل 2021 03:10 مساءً
قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى"
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السبت 03 أبريل 2021 03:10 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
هل يراهن الحوثيون على إيران برفض المبادرة السعودية؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 30 مارس 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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