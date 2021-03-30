بايدن: إتاحة لقاحات كورونا لـ90% من البالغين في أمريكا بحلول 19 أبريل

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قال: لا نزال بعيدين عن الانتصار في الحرب ضد الجائحة.. لا تتخلوا عن الاحترازات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ستكون متاحةً لنحو 90% من البالغين في الولايات المتحدة بحلول 19 أبريل.

وأوضح في كلمة له الليلة الماضية أن الولايات المتحدة لا تزال بعيدةً عن الانتصار في حربها ضد الجائحة؛ مشيرًا إلى انخفاض حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى الثلثين منذ توليه الرئاسة.

وحذّر من التخلي عن الإجراءات الاحترازية؛ مطالبًا حكام الولايات بفرض ارتداء الكمامات، والتأكد من اتباع الجميع للاحتياطات لتتمكن البلاد من العودة إلى الحياة الطبيعية؛ لا سيما مع الانتشار السريع للفيروس.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه سيتم توفير 33 مليون جرعة من اللقاح خلال الأسبوع الحالي؛ مبينًا أن نحو 75% ممن تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا في الولايات المتحدة، قد تلقوا اللقاح.