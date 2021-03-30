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السلطات الأمريكية: لقاحا "فايزر" و"موديرنا" أظهرا نسبة فاعلية 90%

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السلطات الأمريكية: لقاحا "فايزر" و"موديرنا" أظهرا نسبة فاعلية 90% السلطات الأمريكية: لقاحا "فايزر" و"موديرنا" أظهرا نسبة فاعلية 90%
قالت: الجرعة الأولى من اللقاحين كانت فعاليتها ضدّ الفيروس بنسبة 80%

السلطات الأمريكية: لقاحا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن التجارب على لقاحَي "فايزر" و"موديرنا" الأمريكيين أظهرت فاعلية عالية لهما ضد .

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها المراكز الأمريكية وتمّ الإعلان عنها أمس الإثنين، أن فاعلية اللقاحين بلغت 90% لدى الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين من أي واحد من اللقاحين خلال الفترة من منتصف ديسمبر حتى منتصف مارس الجاري.

وشملت الدراسة 3950 شخصاً في 6 ولايات أمريكية، هي: أريزونا وفلوريدا ومينيسوتا وأوريغون وتكساس ويوتا.

وأشارت الدراسة إلى أنه حتى الجرعة الأولى من اللقاحين كانت فعاليتها ضد الفيروس بنسبة 80%.

وأضافت المراكز أن الدراسة تدل على أن اللقاحين لا يحميان الناس من فيروس كورونا فحسب، بل يعالجان العدوى عندما لا يظهر أي أعراض لها.

وحسب إحصاءات السلطات الأمريكية، فإن أكثر من 140 مليون أمريكي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح "فايزر" أو "موديرنا"، وتلقى 3 ملايين شخص جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، فيما تمّ تطعيم أكثر من 51 مليون أمريكي بالجرعتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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