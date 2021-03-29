"كورونا" يصيب الرئيس الباكستاني رغم تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح

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"علوي" أشار إلى عدم بدء عمل الأجسام المضادة

‬كشف الرئيس الباكستاني عارف علوي، عبر "تويتر" اليوم (الاثنين)، عن أن الاختبارات أثبتت إصابته بـ"كوفيد -19" بعد تلقي جرعته الأولى من لقاح.

وقال "علوي": "حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح، لكن الأجسام المضادة تبدأ في التطور بعد الجرعة الثانية، التي كانت مستحقة في غضون أسبوع"، وفقاً لـ"رويترز".

وأثبت رئيس الوزراء عمران خان نتائج إيجابية بعد يومين من تلقي جرعته الأولى من اللقاح في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أشار المسؤولون إلى أن من المحتمل أن يكون مصاباً قبل التطعيم.