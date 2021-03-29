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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس السيسي منذ اللحظات الأولى يتابع حادثة جنوح السفينة لحظة بلحظة، وأضاف ربيع قائلاً " الرئيس قال لي من أول يوم كلمة لن أنساها سمعة مصر في ايديكم"



وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أننا تعاملنا بحرفية شديدة في التكريك والسحب بالقاطرات، وقد نجحنا في الحفاظ على السفينة، والبضائع.