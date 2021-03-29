أخبار عاجلة

"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق -
مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا -
قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى" -
"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا -
صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية -
3 قتلى و4 جرحى إثر إطلاق نار في "كارولاينا الشمالية" -
صحيفة بريطانية: لهذا السبب يخاف مصريون من موكب المومياوات اليوم -
نجاة مسؤول رفيع بالمخابرات العراقية من محاولة اغتيال في بغداد -
الإمارات: 2,084 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتا وفاة -
رئيس اتحاد السيارات: المملكة أثبتت قدرتها على استضافة أكبر الفعاليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

عاجل .. لن تصدق ما قاله لرئيس هيئة قناة السويس !!

Print
عاجل .. لن تصدق ما قاله السيسي لرئيس هيئة قناة السويس !! عاجل .. لن تصدق ما قاله لرئيس هيئة قناة السويس !!

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس منذ اللحظات الأولى يتابع حادثة جنوح السفينة لحظة بلحظة، وأضاف ربيع قائلاً " الرئيس قال لي من أول يوم كلمة لن أنساها سمعة في ايديكم" 

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أننا تعاملنا بحرفية شديدة في التكريك والسحب بالقاطرات، وقد نجحنا في الحفاظ على السفينة، والبضائع. 

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
صحيفة بريطانية: لهذا السبب يخاف مصريون من موكب المومياوات اليوم

صحيفة بريطانية: لهذا السبب يخاف مصريون من موكب المومياوات اليوم

مصر.. ضبط المتهم بشنق كلب حتى الموت

مصر.. ضبط المتهم بشنق كلب حتى الموت

مصر.. ضبط المتهم بشنق كلب حتى الموت

مصر.. ضبط المتهم بشنق كلب حتى الموت

ماذا يحدث في المتحف المصرى بالتحرير الآن وطريقة حفظ المومياوات خلال الموكب الملكى

ماذا يحدث في المتحف المصرى بالتحرير الآن وطريقة حفظ المومياوات خلال الموكب الملكى

شبكة عيون الإخبارية