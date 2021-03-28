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ولي العهد يبحث مع ملك البحرين مبادرتَيْ " الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

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ولي العهد يبحث مع ملك البحرين مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" ولي العهد يبحث مع ملك البحرين مبادرتَيْ " الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"
للمساهمة في رفع نسبة الطاقة النظيفة والمحميات الطبيعية والتنمية المستدامة بالمنطقة

ولي العهد يبحث مع ملك البحرين مبادرتَيْ

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال الاتصال بحث ما تضمنه إعلان سمو ولي العهد حول قرب إطلاق مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالوضع البيئي في المنطقة والعالم، وأهمية المبادرتَيْن في التصدي لها من خلال أضخم برنامج تشجير في العالم، ورفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة والمحميات الطبيعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، ويعزز من مستوى جودة حياة السكان.

وقدّم جلالة ملك البحرين خلال الاتصال شكره لسمو ولي العهد على مبادرتَيْه، واستعداد البحرين لدعم الجهود كافة لتحقق المبادرتان أهدافهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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