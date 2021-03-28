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ولي العهد يبحث مع أمير الكويت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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ولي العهد يبحث مع أمير الكويت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ولي العهد يبحث مع أمير الكويت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
جرى استعراض أهميتها بمواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم

ولي العهد يبحث مع أمير الكويت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنها سمو ولي العهد، التي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة، في أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وإلى تعزيز كفاءة إنتاج النفط، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية، وزيادة نسبة المحميات الطبيعية.

كما جرى استعراض أهمية المبادرة في مواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم، ودورها في تحسين جودة الحياة والصحة العامة.

وقد بارك سمو أمير الكويت -من جهته- الجهود المبذولة من سمو ولي العهد، وتقديره للمبادرة، واستعداد الكويت للعمل مع بما يحقق أهداف المبادرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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