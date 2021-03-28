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"ابن مبارك" يبحث مع المبعوث الأمريكي سبل إنجاح المبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية

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"ابن مبارك" يبحث مع المبعوث الأمريكي سبل إنجاح المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية "ابن مبارك" يبحث مع المبعوث الأمريكي سبل إنجاح المبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية
أكد أن دعم مبادرة المملكة خطوة مهمة نحو تحقيق السلام المستدام

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك اليوم، المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركنج، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وسبل إنجاح مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والجهود الدولية الرامية لإيقافها وتحقيق السلام.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن وزير الخارجية اليمني جدد في اللقاء حرص حكومة بلاده على إنهاء الأزمة, وأكد أن الدعم والاستجابة لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية خطوة مهمة نحو تحقيق السلام المستدام.

كما أشار إلى استمرار التصعيد العسكري من قِبل الميليشيات الحوثية في عموم الجبهات ولاسيما في محافظة مأرب التي استطاع الجيش الوطني اليمن بصموده تحويلها لنقطة انكسار لمشروع إيران بالمنطقة.

من جهة أخرى، ثمّن المبعوث الأمريكي استعداد اليمنية للالتزام بوقف إطلاق النار والدخول في العملية السياسية وإعطائها الأولوية للوضع الإنساني، مؤكدًا سعي بلاده للدفع قُدمًا بعملية السلام في اليمن في إطار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، وبالتزامها بأمن واستقرار ووحدة اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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