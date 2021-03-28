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"دارة المؤسس": جائزة لأفضل دراسة تاريخية لزراعة "الورد الطائفي"

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"دارة المؤسس": جائزة لأفضل دراسة تاريخية لزراعة "الورد الطائفي" "دارة المؤسس": جائزة لأفضل دراسة تاريخية لزراعة "الورد الطائفي"
لكونه أيقونة تراثية وتاريخًا للزينة والتطيب

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن تقديم جائزة لأفضل دراسة تاريخية عن زراعة الورد بالطائف.

وأوضحت المشرفة على مركز تاريخ الطائف الدكتورة لطيفة العدواني، في الكلمة التي ألقتها في حفل افتتاح مهرجان الورد الطائفي، عن مبادرة دارة الملك عبدالعزيز بتقديم جائزة لأفضل دراسة تاريخية عن زراعة الورد بالطائف، وذلك لكونه أيقونة تراثية وتاريخًا للزينة والتطيب.

وبيّنت أنه من المتوقع أن تعلن الدارة التي تشرف على مركز تاريخ الطائف عن ماهية هذه الجائزة المرتبطة زمنيًا بمواعيد المهرجان السنوي، من حيث تعريفها وشروطها وطرق الترشح لها خلال المدة القريبة المقبلة, مشيرة إلى فتح المركز باب الاستكتاب في التاريخ الشفوي لجميع المعلومات المتعلقة بتاريخ الطائف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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