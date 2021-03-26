البيت الأبيض: مستعدون لتقديم المساعدة لمصر في جهود فتح قناة السويس

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قال إنه يتوقَّع بعض التأثير على أسواق النفط.. وسنستجيب للوضع إذا لزم الأمر

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إنه يتوقَّع بعض التأثير على أسواق الطاقة بفعل الوضع الحالي في قناة السويس بمصر، لكنه أكد أن واشنطن مستعدة لتقديم المساعدة للسلطات المصرية في جهود فتح القناة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، ذكرت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية "تتابع أوضاع السوق، وستستجيب للوضع إذا لزم الأمر".

وأضافت: "الولايات المتحدة على تواصل مباشر مع السلطات المصرية بشأن حادثة قناة السويس، ومستعدون لتقديم المساعدة".

وكانت حركة الملاحة في قناة السويس قد توقفت الثلاثاء إثر جنوح السفينة "إيفر غيفن"، البالغ طولها 400 متر.

وجنحت السفينة على بعد نحو ستة كيلومترات (3.7 ميل) من شمال المدخل الجنوبي للقناة، بالقرب من مدينة السويس.

وتبلغ حمولة سفينة الحاويات البنمية قرابة 223 ألف طن، وقد كانت في رحلتها قادمة من الصين إلى هولندا. وتعمل حاليا آلات ضخمة بمحاذاة السفينة العملاقة من أجل تعويم وإعادة "إيفر غيفن" إلى مسارها.

ولا يُعرف بعد كم ستدوم مهمة تعويم السفينة من جديد.

وقال مسؤولون الخميس إنه "من السابق لأوانه تحديد المدة".قناة السويس