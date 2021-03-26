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مصدر : القمة الثلاثية ستبحث التعاون المشترك بين العراق والأردن ومصر

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مصدر : القمة الثلاثية ستبحث التعاون المشترك بين العراق والأردن ومصر مصدر : القمة الثلاثية ستبحث التعاون المشترك بين العراق والأردن ومصر

جى بي سي نيوز  :- أكد أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس أن القمة الثلاثية التي ستعقد نهاية الشهر في بغداد سبتحث التعاون المشترك بين العراق والأردن ومصر.

وقال الصحاف :  إن "وزيري الخارجية المصري والأردني أيمن الصفدي وسامح شكري سيصلان إلى بغداد يوم غد الجمعة وسيكون في استقبالهما وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأضاف أن "الحوارات بين الدول الثلاث ستكون مهمة لتعزيز العمل المشترك وآلية التعاون بينها" ، وفق RT .

من جهته قال مصدر لـ، إن "الرئيس المصري عبد الفتاح وملك الأردن عبد الله الثاني سيصلان يوم السبت المقبل إلى العاصمة بغداد لحضور القمة الثلاثية".

وفي وقت سابق قال حسين علاوي مستشار رئيس العراقية  :  إن "القمة ستطرح مشروع (المشرق الجديد)، وهو مشروع ذو أبعاد اقتصادية مهمة للعراق ودول المنطقة، وربما تنضم دول جديدة له، وهنا نتحدث عن دول الاعتدال".

جي بي سي نيوز

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