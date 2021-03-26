"الفيحاء" يحسم لقب دوري الدرجة الأولى للناشئين.. و"الفيصلي" ثاني المتأهلين للممتاز

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مواجهة "الباطن" و"عرعر" تحسم ورقة التأهل الثالثة

حسم فريق الفيحاء رسميًّا الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا بعد فوزه، اليوم الجمعة، على مضيفه الروضة بنتيجة 2-1 لحساب الجولة الـ24، ورفع الفيحاء رصيده إلى 57 نقطة بفارق 7 نقاط عن الفيصلي قبل جولتين من النهاية.

ومن المقرر أن يتوج الفيحاء بكأس الدوري بعد مباراته أمام التسامح في الجولة الأخيرة يوم 8 أبريل المقبل على ملعبه بالمجمعة.

وكان الفيحاء ضمن في وقت سابق تأهله إلى الدوري الممتاز للناشئين، فيما حسم الفيصلي ثاني المقاعد بعد فوزه اليوم على ضيفه الحزم بنتيجة 4-3، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة معززًا موقعه في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن عرعر صاحب المركز الرابع قبل جولتين من النهاية.

وتبقى ورقة الصعود الثالثة بين فريقي الباطن وعرعر؛ حيث يحلّ الباطن ثالثًا برصيد 46 نقطة من 23 مباراة، فيما يحل عرعر رابعًا بـ42 نقطة.الفيحاء