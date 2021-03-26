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"الصحة": أخذ اللقاح يُساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية

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"الصحة": أخذ اللقاح يُساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية "الصحة": أخذ اللقاح يُساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية
دعت الجميع للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد

قالت الصحة أن أخذ اللقاح يُساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية بإذن الله، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ اللقاح من خلال أكثر من 500 مركز لقاح كورونا منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (510) حالات مؤكدة وتعافي(372) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4452) منها (630) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (387292) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (376203) حالات .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(7)حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6637) حالة "يرحمهم الله جميعاً"
كما تم إجراء (56341) فحص مخبري جديد.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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