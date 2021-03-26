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غادروا.. أمواج عاتية تمنع أهالي وزوار جدة من الاقتراب لبعض شواطئها

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تدخل لمراقبي "الأمانة" تحسبًا لامتدادها إلى الخارج كما حدث في وقت سابق

غادروا.. أمواج عاتية تمنع أهالي وزوار جدة من الاقتراب لبعض شواطئها

تسبب ارتفاع أمواج البحر ببعض المواقع بكورنيش جدة، صباح اليوم، في منع مرتادي المكان من الجلوس أو الإقتراب من الشاطئ تحسبًا لأي تطور قد يحدث من امتداد للأمواج والحاقها الأضرار بالأنفس والممتلكات كما حدث في وقت سابق.

ورصدت "سبق" انتشار عدد من مراقبي أمانة المحافظة ببعض المواقع بالكورنيش والذين اعتذروا بدورهم من الزوار ودعوهم إلى المغادرة حرصًا على سلامتهم مؤكدين صدور توجيهات إليهم بعدم تمكين أحد من الاقتراب ببعض المواقع بالشاطئ أو الجلوس بها خوفًا عليهم من تعرضهم لأي خطر لا سمح الله، وطال المنع هواة الصيد من ممارسة هوايتهم لذات السبب.

هذا ويشهد الكورنيش ارتفاعًا في الأمواج بشكل ملفت مما دفع بالكثير من الأهالي وزوار عروس البحر الأحمر إلى ارتياده للاستمتاع بذلك وتوثيق الحالة والتقاط الصور التذكارية ومقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة إلا أنهم قوبلوا بالتحذير والمنع من الجلوس أو الاقتراب حرصًا على سلامتهم.

غادروا.. أمواج عاتية تمنع أهالي وزوار جدة من الاقتراب لبعض شواطئها

غادروا.. أمواج عاتية تمنع أهالي وزوار جدة من الاقتراب لبعض شواطئها

غادروا.. أمواج عاتية تمنع أهالي وزوار جدة من الاقتراب لبعض شواطئها

كورنيش جدة ارتفاع أمواج البحر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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