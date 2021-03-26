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كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 405 وفيات بروسيا و183 بألمانيا و63 بباكستان

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كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 405 وفيات بروسيا و183 بألمانيا و63 بباكستان كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 405 وفيات بروسيا و183 بألمانيا و63 بباكستان
الإمارات تسجل 2128 إصابة جديدة و1855 حالة باليابان

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 405 وفيات بروسيا و183 بألمانيا و63 بباكستان

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 21573 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و183 وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.734.753 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 75623 حالة وفاة.

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9167 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و405 وفيات.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.501.859 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 97.017 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4.120.161 حالة.

الإمارات

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2128 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و6 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 450.765 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1472 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 434.035 حالة.

باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 4368 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و63 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 645.356 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14.091 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 591.145 حالة.

اليابان

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1855 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و23 وفاة.


وأفادت وزارة الصحة اليابانية، اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 463957 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8975 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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