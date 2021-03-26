متطرفون قبارصة يشوّهون مسجداً.. «رسموا صلباناً» على أبوابه وواجهته

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شوّه متطرفون قبارصة واجهة مسجد في قبرص، حيث رسموا عليها بالطلاء الأزرق الأعلام والشعارات اليونانية المتطرفة؛ الأمر الذي نددت به السلطات بشدة.

كما رسموا بالطلاء الأزرق أيضاً صلباناً على البابين الخشبيين للمسجد الذي يقع إلى الغرب من مدينة ليماسول، بالقرب من ساحل قبرص الجنوبي.

وندّدت السلطات القبرصية بالواقعة ووصفتها بأنها «عمل غير مقبول لا معنى له لما تسمى بالوطنية، دنس أماكن العبادة».

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس؛ في بيان مكتوب «مثل هذه الأعمال الخبيثة لا تسهم بأيّ شكل من الأشكال في توفير المناخ المناسب لحل قضية قبرص وإعادة توحيد بلادنا».قبرص واجهة مسجد