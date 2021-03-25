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مدرب الهلال وشافعي ومبولحي يحصدون جائزة شهر مارس .. والعمري أفضل واعد

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مدرب الهلال وشافعي ومبولحي يحصدون جائزة شهر مارس .. والعمري أفضل واعد

حصد البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب نادي الهلال والجزائري فاروق الشافعي نجم نادي ضمك ورايس مبولحي حارس مرمى نادي الاتفاق وعبد الإله العمري لاعب نادي النصر جوائز الأفضلية لشهر مارس للجولات (22،23،24) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ووفقًا للفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن جائزة أفضل مدرب في شهر مارس ذهبت للبرازيلي روجيرو ميكالي، فيما جاء اختيار فاروق الشافعي لجائزة أفضل لاعب، وحصد رايس مبولحي حارس مرمى فريق الاتفاق جائزة أفضل حارس، في حين حصد عبدالإله العمري لاعب فريق النصر جائزة أفضل لاعب واعد.

مدرب الهلال وشافعي ومبولحي يحصدون جائزة شهر مارس .. والعمري أفضل واعد

مدرب الهلال وشافعي ومبولحي يحصدون جائزة شهر مارس .. والعمري أفضل واعد

مدرب الهلال وشافعي ومبولحي يحصدون جائزة شهر مارس .. والعمري أفضل واعد

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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