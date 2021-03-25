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ترقية 2972 فرداً في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

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ترقية 2972 فرداً في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات ترقية 2972 فرداً في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

ترقية 2972 فرداً في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية 2972 فرداً من منسوبي حرس الحدود، ابتداءً من تاريخ 1 / 8 /1442هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

وأعرب اللواء الشهري عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، ومن بينها حرس الحدود، مثمناً توجيهات ومتابعة سموه جميع الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.

وهنأ اللواء الشهري الأفراد المترقين، سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ للوطن وقيادته الرشيدة، وأمنه واستقراره.حرس الحدود وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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