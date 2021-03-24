"الخثلان": أخذ جرعة لقاح كورونا في نهار رمضان لا يفسد الصوم

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قال إنها من جنس الإبر العلاجية وليست في معنى الأكل والشرب

أكد عضو هيئة كِبار العلماء سابقًا، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الدكتور سعد بن تركي الخثلان؛ أن من أخذ جرعة لقاح كورونا في نهار رمضان لا يفسد صومه.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور "الخثلان" خلال مقطع فيديو نشره بحساب مؤسسته العلمية الوقفية "منارات الهدى" في تويتر، أن لقاح كورونا هو من جنس الإبر العلاجية، وهي لا تُفسد الصوم على القول الراجح لأنها ليست أكلاً ولا شربًا وليست في معنى الأكل والشرب".

وأشار "الخثلان" إلى أن الأصل هو صحة الصيام ولا نعدل عن هذا الأصل فنقول بإفساد الصوم إلا بأمر واضح، ولهذا فالقول الراجح فإن الإبر العلاجية لا تُفسد الصوم؛ وعلى ذلك نقول إن لقاح كورونا لا بأس به للصائم ولا يفسد معه الصوم.

ووصف الخثلان في هذا الصدد مسألة أخذ اللقاح الفقهية في نهار رمضان بالمسألة المعاصرة والنازلة من خلال حديثه عن الإبر وأثرها على الصيام.