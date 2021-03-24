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"سيمنبي" جدَّد تأكيد دعم بلاده للشرعية اليمنية ومؤسسات الدولة وإحلال السلام

التقى نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، في مدينة الرياض أمس الأربعاء ممثل السويد الخاص باليمن السفير بيتر سيمنبي.

وفي التفاصيل، استعرض الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات المرتبطة بتحقيق السلام، في مقدمتها مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية التي رحبت بها الحكومة اليمنية الشرعية تأكيدًا لحرصهما الدائم على تحقيق السلام، وإنهاء معاناة اليمنيين، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأشاد نائب الرئيس اليمني خلال اللقاء بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في بلاده، ووصفها بالإيجابية، وقال إن المبادرة تجسد حرص السعودية على تحقيق السلام الدائم في اليمن، وإرساء الأمن والاستقرار فيها، والدفع بعجلة البناء والتنمية إلى الأمام بعيدًا عن المطامع والأهداف الإيرانية.

وأكد أن مبادرة السعودية ستكشف ما إذا كان رفع معاناة الشعب اليمني يقع ضمن اهتمامات الحوثيين أم إنها مجرد فزاعة ومزايدة يستثمرونها لإطالة الحرب، وجباية الأموال، وتعزيز نفوذ إيران في اليمن.

وطالب المسؤول اليمني المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه استمرار تعنت الحوثيين ورفضهم كل مبادرات السلام، كما عد استمرار التصعيد الحوثي على تجمعات المدنيين والنازحين في بلاده، وكذا الاستمرار في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة باتجاه السعودية، إشارات سلبية واضحة لرفض الميليشيا المدعومة من إيران كل فرص السلام والتهدئة ووقف إطلاق النار.

وجدد ممثل السويد تأكيد دعم بلاده للشرعية اليمنية ومؤسسات الدولة وإحلال السلام، مشيرًا إلى حرص مملكة السويد على رفع المعاناة عن اليمنيين، ودعمها الجهود الأممية الهادفة إلى إنهاء الحرب، وبناء وتنمية اليمن.