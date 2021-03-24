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سفير اليمن بفرنسا: "الحوثي" تريد استمرار الحرب لأطول فترة

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سفير اليمن بفرنسا: "الحوثي" تريد استمرار الحرب لأطول فترة سفير اليمن بفرنسا: "الحوثي" تريد استمرار الحرب لأطول فترة
أكد أن البلاد مقبلة على كارثة إنسانية بسبب تعنت الميليشيا

سفير اليمن بفرنسا:

أكد السفير اليمني في فرنسا، الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي تريد استمرار الحرب لأطول فترة ممكنة في اليمن.

وفي التفاصيل، قال الدكتور رياض ياسين في مقابلة مع قناة "العربية" من باريس، إن اليمن مقبل على كارثة إنسانية بسبب تعنت الحوثي، مؤكدًا أن ميليشيات الحوثي تستغل الوضع الإنساني في البلاد.

ولفت "ياسين" إلى وجود ترحيب دولي واسع بالمبادرة لإنهاء أزمة اليمن، حسب العربية نت.

وكانت المملكة قد طرحت مبادرة للحل في اليمن، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية، واستكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ودخول السفن بكل أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن.

توالت ردود الأفعال المرحبة بالمبادرة السعودية عربيًا ودوليًا، حيث أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الاثنين، أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، بالمبادرة التي أطلقتها السعودية للحل في اليمن، داعية جميع الأطراف للالتزام بجدية بوقف إطلاق النار فورًا والدخول في محادثات برعاية الأمم المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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