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.. تعرف على أهم 10 أسئلة متداولة عن لقاحات كورونا يجيب عليها متحدث "الصحة"

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بالفيديو.. تعرف على أهم 10 أسئلة متداولة عن لقاحات كورونا يجيب عليها متحدث "الصحة" .. تعرف على أهم 10 أسئلة متداولة عن لقاحات كورونا يجيب عليها متحدث "الصحة"
"العبد العالي" أكد أنه ليس هناك أي تأثير سلبي على الخصوبة نتيجة أخذ المصل

بالفيديو.. تعرف على أهم 10 أسئلة متداولة عن لقاحات كورونا يجيب عليها متحدث

أجاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن أهم عشرة أسئلة متداولة بخصوص تلقي لقاحات كورونا في المملكة.

وكشف "العبد العالي" بأنه لا يشترط تأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح مؤكداً أنه ليس هناك أي تأثير سلبي على الخصوبة نتيجة أخذ اللقاح.

وأوضح أن تلقي اللقاح لا يغير من إقبال الشخص على التبرع بالدم، مشيراً إلى أنه لا يوجد ارتباط بين اللقاح وأسباب الجلطات وأن كل الجهات المختصة والمعنية أثبتت عدم وجود أي علاقة بينهما.

وذكر أن المانع الوحيد لأخذ اللقاح هو المناعة المفرطة الشديدة من نفس اللقاح مضيفاً أنه بإمكان المرضعة تلقي اللقاح، وأنه لن يؤثر عليها ولا على الطفل.

وقال إنه لا يجب عمل فحوصات كورونا قبل أخذ اللقاح، مشيراً إلى أنه لم تُرصد أي وفيات أو أعراض جانبية شديدة ناجمة عن تلقي اللقاح.

وفيما يتعلق باشتراط أخذ اللقاح للعمرة أو السفر أوضح أن هذه الأمور قيد الدراسة والتقييم، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الأفضل لصالح المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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