★ ★ ★ ★ ★

تساءل: لماذا لا يكون لكل جهة حكومية سناب رسمي؟

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن دعوة المشاهير لحضور المناسبات في الدوائر الحكومية، والتعاقد معهم، يحتاجان إلى ضبط وتقنين، متسائلاً: "لماذا لا يكون لكل جهة حكومية سناب رسمي، يتولى مهمة الدعاية لنشاطاتها؟".

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أوضح "العرفج" أن أجمل ما في تصنيف السعودية الأولى عربيًّا في مؤشر السعادة العالمي أنه جاء في وقت حرج، هو عام كورونا. والتصنيف دليل على نجاح رؤية 2030 في تحقيق ملامح برنامج تحسين جودة الحياة.

كما أشار عامل المعرفة مستوضحًا بالقول: "أنا ضد التدخين والمعسل، ولكن المصلحة العامة تقتضي أن نرفع مطالب أصحاب المقاهي، وأن نناشد النظر في إعادة فتحها وفق بروتوكولات صحية صارمة".

وفي فقرة "مزاين الكتب" تحدث "العرفج" عن كتاب "نصف الأحلام" لمؤلفه الأستاذ "عبدالله الناصر"، وأكد أن هناك 3 فئات يجدر بها قراءة هذا الكتاب، هم "أهالي الباحة والطائف، المهتمون بدراسة تاريخ السعودية في الستينيات والمهتمون بتوثيق تاريخ التعليم في السعودية".

أما في فقرة "سيرة وتر" فقد روى الشاعر "أحمد الشرقاوي" قصة أغنية "أدندن للأخضر" التي غناها الفنان "عبدالمجيد عبدالله".