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"الغذاء والدواء": الجهات الرقابية وضعت حدوداً لـ "البرومات" في المياه

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يجب ألا تتجاوز 10 ميكروجرامات / لتر.. لتفادي آثارها السلبية على الصحة

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الجهات الرقابية وضعت حدوداً لمادة البرومات في المياه؛ لضمان سلامتها ومأمونيتها.

وقالت الهيئة: توجد مادة البرومايد في المياه بشكل طبيعي، ونتيجة تعرُّض المياه لعمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون تتحوّل مادة البرومايد إلى مادة البرومات.

وأضافت: أثبتت الدراسات أن لها آثاراً سلبية على الصحة؛ لذا وضعت الجهات الرقابية حدوداً لهذه المادة في المياه، بحيث لا تتجاوز 10 ميكروجرامات / لتر، لضمان سلامتها ومأمونيتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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