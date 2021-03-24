"الغذاء والدواء": الجهات الرقابية وضعت حدوداً لـ "البرومات" في المياه

★ ★ ★ ★ ★

يجب ألا تتجاوز 10 ميكروجرامات / لتر.. لتفادي آثارها السلبية على الصحة

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الجهات الرقابية وضعت حدوداً لمادة البرومات في المياه؛ لضمان سلامتها ومأمونيتها.

وقالت الهيئة: توجد مادة البرومايد في المياه بشكل طبيعي، ونتيجة تعرُّض المياه لعمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون تتحوّل مادة البرومايد إلى مادة البرومات.

وأضافت: أثبتت الدراسات أن لها آثاراً سلبية على الصحة؛ لذا وضعت الجهات الرقابية حدوداً لهذه المادة في المياه، بحيث لا تتجاوز 10 ميكروجرامات / لتر، لضمان سلامتها ومأمونيتها.