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"العلكمي" يتابع البرامج الإثرائية التي تقدّمها إدارة الموهوبين للطلاب بسراة عبيدة

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شاهد عرضًا للخطة الاستراتيجية للقسم وآلية تنفيذها لتنمية المواهب

أكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، أهمية اكتشاف المواهب المتعددة للموهوبين والموهوبات وتقديم الرعاية اللازمة لهم؛ من خلال تقديم البرامج الإثرائية والتدريب المستمر، وتوفير الأدوات التي تساعدهم على تنمية واكتشاف مواهبهم الإبداعية المتنوعة.

جاء ذلك خلال متابعته لعدد من المبادرات والبرامج الإثرائية التي قدمتها إدارة الموهوبين والتي تنفذ للطلاب الموهوبين خلال العام الدراسي الحالي.

وبيّن "العلكمي" أن إدارتي الموهوبين والموهوبات من الإدارات المهمة التي تُعقد عليها الآمال في خدمة الطلاب والطالبات الموهوبين؛ مشيرًا إلى المواهب الكبيرة التي يزخر بها الطلاب في تعليم سراة عبيدة من خلال تحقيق العديد من المنجزات المحلية والعالمية؛ متمنيًا للجميع التوفيق.

وتضمنت المبادرات برامج إثرائية ستنفذ عن بُعد للطلاب الموهوبين من خلال منصة مدرستي، والتي تستهدف الطلاب الموهوبين بفصول الموهوبين، ومن خلال مركز الموهوبين، كما شاهد عرضًا للخطة الاستراتيجية لقسم الموهوبين قدمه مدير إدارة الموهوبين الدكتورعبدالله آل قصود، وتحدث عن الخدمات التعليمية التعلمية التي تقدم لرعاية الموهوبين وعرض لقاعدة بيانات الطلاب الموهوبين كمخرجات البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.

واستمع "العلكمي" لشرح عن مبادرات إدارة الموهوبين من خلال البرامج الإثرائية في رعاية الموهوبين خلال جائحة كورونا.

مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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