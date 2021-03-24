القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط "4" مخالفين لنظام البيئة في الرياض

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بحوزتهم 3 أطنان من حطب محلي معروض للبيع على متن "3" مركبات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي "4" مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من "3" أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن "3" مركبات في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ المالكي؛ الجميع، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمَي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.القوات الخاصة للأمن البيئي