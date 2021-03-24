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إيقاف حركة الملاحة في #ميناء_جدة_الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح

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إيقاف حركة الملاحة في #ميناء_جدة_الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح إيقاف حركة الملاحة في #ميناء_جدة_الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح
تتأثر جدة بأجواء مغبرة ويُسجل مطار الملك عبدالعزيز تدنياً كبيراً في مدى الرؤية

إيقاف حركة الملاحة في #ميناء_جدة_الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، اليوم، إيقاف حركة الملاحة البحرية في #ميناء_جدة_الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح.

تتأثر مدينة جدة، في هذه الأثناء، بأجواء مغبرة بشكلٍ لافتٍ نتيجة هبوب الرياح الجنوبية القوية المثيرة للأتربة والغبار، ويُسجل مطار الملك عبدالعزيز تدنياً كبيراً في مدى الرؤية الأفقية؛ وصل إلى 800 متر، وفق موقع "طقس العرب".

وتشير التوقعات إلى احتمالية تزايد كثافة الغبار خلال الساعات المقبلة، مع تدنٍ إضافي في مدى الرؤية الأفقية.ميناء جدة الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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