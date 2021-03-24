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تضاربت الأفيال وهرب الجمهور.. شاهد لحظة الرعب في سيرك روسي

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تضاربت الأفيال وهرب الجمهور.. شاهد لحظة الرعب في سيرك روسي تضاربت الأفيال وهرب الجمهور.. شاهد لحظة الرعب في سيرك روسي
مدير السيرك يكشف عن أغرب سبب للحادث

تضاربت الأفيال وهرب الجمهور.. شاهد لحظة الرعب في سيرك روسي

ضرب فيلان بعضهما البعض في سيرك روسي؛ مما أجبر المتفرجين على الفرار من الساحة، قبل أن يحاول المدربون فصلهما عن بعضهما، بعد أن قامت الأولى بنطح الأخرى وأسقطتها على الأرض.

ثم حاولت الفيلة "جينى" أن تدوس على منافستها على حافة الحلبة بالقرب من الجمهور؛ مما دفع الجمهور إلى التخلي عن مقاعدهم والخروج من السيرك في كازان.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد وقعت المعركة في سيرك ولاية كازان الذي تبلغ تكلفته 10 ملايين جنيه إسترليني في عرض بعنوان "الأفيال وسحر السيرك".

وقد فر جمهور الأطفال وأولياء أمورهم من المقاعد؛ خاصة في الصفوف الأمامية للسيرك.

وقال مدير السيرك راميل شريفولين: "لم يُصَب أحد نتيجة الحادث"؛ بينما نفى الموظفون أن المتفرجين كانوا في خطر.

لكن والد فتاة صغيرة قال: "كان هناك ذعر، كانت الفيلة قريبة منا، هرعنا للخروج وكذلك فعل أي شخص آخر؛ خاصة في الصفوف الأمامية من الجمهور"؛ حسب صحيفة " اليوم السابع".

وقال آخر، كان يجلس في مؤخرة الصفوف العلوية: "من الجيد أننا نجلس بعيدًا جدًّا".

وقال شريفولين: إن الفيلتين الهنديتين قد دخلتا في "صراع" قبل خمس سنوات بسبب "الغيرة"، وربما كانت وراء الشجار هذه المرة.

وقال شريفولين: إن المعركة بين الفيلتين ربما كانت بسبب الغيرة بينهما؛ في محاولة كل منهما للفت انتباه المدرب.

وجاء في بيان من السيرك: "ربما سعيًا وراء جذب انتباه المدرب.. ما حدث كان تعبيرًا عن الحب أو الغيرة".

وأضاف بيان السيرك: "أيضًا فإن وباء كورونا وعدم التواصل مع المتفرجين، قد أثرا بالتأكيد على الحيوانات".

وقال السيرك: "بفضل العمل المنسق جيدًا لجميع خدمات السيرك، انتهى الوضع غير المتوقع بسعادة الفيلين وهما يتمتعان حاليًا بالهدوء، ويتغذيان جيدًا وفي حالة بدنية جيدة، نعتذر بصدق عما حدث".

تحظى عروض السيرك بشعبية في ؛ لكن هناك دعوات متزايدة لفرض قيود على مثل هذه العروض من نشطاء حقوق الحيوان. سيرك روسي تضاربت الأفيال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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