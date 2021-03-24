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نجران.. مركز لقاحات كورونا بكلية العلوم بشرورة يستقبل المستفيدين

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نجران.. مركز لقاحات كورونا بكلية العلوم بشرورة يستقبل المستفيدين نجران.. مركز لقاحات كورونا بكلية العلوم بشرورة يستقبل المستفيدين
الثالث في الجامعة بعد مركزَي المستشفى الجامعي وعيادات أعضاء هيئة التدريس

نجران.. مركز لقاحات كورونا بكلية العلوم بشرورة يستقبل المستفيدين

بدأ مركز لقاحات بكلية العلوم والآداب، التابعة لجامعة نجران بمحافظة شرورة أمس، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بمقر الكلية.

وأوضح رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن مركز لقاحات فيروس كورونا بكلية العلوم والآداب بشرورة يُعد ثالث مراكز اللقاحات بجامعة نجران بعد مركزَي المستشفى الجامعي ومركز عيادات أعضاء هيئة التدريس بالمدينة الجامعية، مُشيراً إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا بالجامعة شهدت إقبال عدد كبير من الراغبين في الحصول على الجرعات، حيث قُدمت لهم الخدمات الصحية اللازمة في ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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