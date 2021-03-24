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76 مُعدةً و1265 عاملًا.. أمانة العاصمة المقدسة تستعد لمواجهة موجة الغبار

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76 مُعدةً و1265 عاملًا.. أمانة العاصمة المقدسة تستعد لمواجهة موجة الغبار 76 مُعدةً و1265 عاملًا.. أمانة العاصمة المقدسة تستعد لمواجهة موجة الغبار
تنفيذ خطة النظافة العامة وعمليات الكنس الآلي واليدوي ومعالجة ما تُخَلفه الرياح

76 مُعدةً و1265 عاملًا.. أمانة العاصمة المقدسة تستعد لمواجهة موجة الغبار

تستعد أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة وعبر آلياتها وكوادرها البشرية- لمواجهة موجة الغبار المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها.

جاء ذلك ‏بناءً على ما ورد من تنبيهات متقدمة صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ووجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الإدارة العامة للنظافة بالاستعداد المبكر لموجة الغبار المتوقعة، وتنفيذ خطة النظافة العامة وعمليات الكنس الآلي واليدوي، ومعالجة ما تُخَلفه الرياح؛ مشيرًا إلى أن الأمانة سخّرت 76 معدةً من آلياتها و1265 عاملًا من كوادرها في حالة جاهزية قصوى للتعامل مع الحالة الغبارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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