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"القيادة" تهنئ رئيسة الجمهورية الهيلينية بذكرى استقلال بلادها

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"القيادة" تهنئ رئيسة الجمهورية الهيلينية بذكرى استقلال بلادها "القيادة" تهنئ رئيسة الجمهورية الهيلينية بذكرى استقلال بلادها
أعربت عن أصدق التمنيات بالتقدم والازدهار للشعب الصديق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيدة كاترينا ساكيلاروبولو؛ رئيسة الجمهورية الهيلينية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للسيدة كاترينا ساكيلاروبولو.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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