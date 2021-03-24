أجواء الأربعاء كما يتوقعها "المسند".. رياح دافئة و"الغبار" حاضر

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تحدّث عن الأركان الـ4 لتَشَكل العواصف الغبارية: أولها "شح الأمطار"

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تكون الرياح اليوم جنوبية إلى جنوبية غربية دافئة ونشطة، وقد تثير #الغبار خاصة في مناطق شمالي #الشرقية والوسطى والغربية والشمال الغربي من #السعودية.

وقال عبر حسابه في تويتر اليوم: أركانٌ تشكّل #الغبار والعواصف الغبارية هي شح الأمطار وقلة النباتات والأشجار وشيوع الصحاري الرملية وسرعة الرياح.

وتابع: أدنى سرعة رياح يمكن أن تثير الغبار عندما تبلغ سرعتها بين 16- 24كم في الساعة؛ علمًا بأن السرعة المؤثرة تختلف حسب حجم الحبيبات الغبارية، ونسبة الجفاف.حالة الطقس الأرصاد