برعاية الملك.. تكريم الفائزين بجائزة سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه التاسعة

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دعت العلماء المبدعين في العالم للترشح للدورة العاشرة قبل نهاية ديسمبر القادم

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، حضر وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، حفل تسليم جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه للفائزين بها في دورتها التاسعة عبر الاتصال المرئي.

وفي التفاصيل، شارك في الحفل مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الأستاذ عبدالله بن يحيى المعلمي، ورئيس جامعة الملك سعود رئيس مجلس الجائزة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، والأمين العام للجائزة الدكتور عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ، والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرس، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي سيمونيا دي بيبو.

وتزامن الحفل مع اليوم العالمي للمياه، والاجتماع الدولي رفيع المستوى الذي عُقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تنفيذ الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه لأجندة عام 2030؛ إذ أعلنت الجمعية العامة الأعوام من 2018 إلى 2028 عقدًا دوليًّا للعمل بشأن "المياه من أجل التنمية المستدامة".

وعبّر المشاركون عن تقديرهم لما حققته الجائزة منذ تأسيسها عام 2002م، وتركيزها على تكريم المبدعين في مجالات المياه المختلفة حتى أصبحت من أرقى الجوائز العالمية التي تُعنى بالمياه، وذلك بفضل الله، ثم بدعم مؤسسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله -، والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وأبدى المسؤولون الأمميون إعجابهم بالجائزة ورسالتها النبيلة التي تنسجم مع توجهات المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة، لحل القضايا الإنسانية، وفي مقدمتها تحقيق الأمن المائي، وحل مشكلة ندرة المياه والمحافظة عليها، التي تضمنها الهدف السادس المتعلق بالمياه والصرف الصحي ضمن مجموعة أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة، وتسعى لتحقيقها مع جميع دول العالم حتى عام 2030.

وفي الختام دعا الأمين العام للجائزة العلماء والمبدعين في جميع أنحاء العالم للترشح لنيل جوائز الدورة العاشرة قبل نهاية ديسمبر 2021م من خلال موقعها www.psipw.org .