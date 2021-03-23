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احتجاجات في لبنان بسبب الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار

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احتجاجات في لبنان بسبب الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار احتجاجات في لبنان بسبب الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار

جي بي سي نيوز :- أقدم عدد من المحتجين اللبنانيين على قطع الطرقات في العاصمة بيروت وفي شمال لبنان بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.

وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً ملحوظاً بعد ظهر اليوم الإثنين بعد كلمة رئيس المكلف سعد الحريري من قصر بعبدا ووصل إلى 14000 ليرة لبنانية، بعدما كان أمس 500ر10 ليرة لبنانية.

وأقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق الرئيسية في منطقة البحصاص في مدينة طرابلس شمال لبنان. كما قام آخرون بقطع الطريق عند طلعة الرفاعية في طرابلس بالإطارات المشتعلة والحجارة ومستوعبات النفايات.

ورددوا هتافات تطالب بتوقيف المتورطين بالتلاعب بسعر صرف الدولار الأمريكي.

وأقدم عدد من المحتجين على قطع الطرقات، لبعض الوقت في العاصمة بيروت عصر اليوم في محلة كورنيش المزرعة بحاويات النفايات. كما قطع آخرون الطريق عند تقاطع المدينة الرياضية، وقرب مصرف لبنان في الحمرا.

وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت منذ بداية آذار/مارس الحالي بعد تخطي سعر صرف الدولار عتبة ال 10000 ليرة لبنانية، وشملت كافة المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ارتفاع ‏ السلع الاستهلاكية بشكل جنوني وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين.

د ب أ

جي بي سي نيوز

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