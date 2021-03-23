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فهد بن معمر يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ 14 بـ"الشؤون الإسلامية"

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فهد بن معمر يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ 14 بـ"الشؤون الإسلامية" فهد بن معمر يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ 14 بـ"الشؤون الإسلامية"

فهد بن معمر يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ 14 بـ

رفع فهد بن سعد بن معمر الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وعبّر فهد بن معمر عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الكريمة من لدن القيادة الرشيدة والتي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الوطن.

كما قدم شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه المتواصل لكل العاملين بقطاعات الوزارة لتحقيق رسالتها السامية، سائلاً الله أن يوفقه للعمل بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية