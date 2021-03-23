رئيس جامعة الملك سعود يدشن منصة "جائزة جسر للريادة" في الرياضيات

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دشن رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، اليوم، المنصة الافتراضية لجائزة جسر للريادة في الرياضيات، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية

وقال العمر إن جائزة جسر تهدف إلى تطوير المعرفة في الرياضيات وتعليمها في المملكة العربية السعودية، بِما يسهم بحول الله وقوته في تميز وتقدم مستوى المملكة في المنافسات الدولية، ومن بينها اختبارات تميز.

وأضاف "العمر" أن الجائزة تهدف إلى اكتشاف المتميزين والمبدعين في الرياضيات وتعلمها وتشجيعهم وتحفيزهم، وإبراز التجارب الإبداعية في تعليم الرياضيات، ومن ثم تعميمها كي يستفاد منها بشكل أكبر في الواقع التعليمي، وتحقيق التواصل العلمي والتربوي بين ذوي الاختصاص في مجال الرياضيات وتعليمها، كما تهدف إلى الإسهام في تطوير البحث العلمي في الرياضيات وتعليمها في الجامعات السعودية.

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر" الدكتور بندر المحسن، شكره لرئيس الجامعة ووكلائها على دعمهم للجمعية بشكل عام، وللجائزة بشكل خاص.

وأوضح "المحسن" أن لجنة الجائزة انتهت من إعداد الدليل التنظيمي للجائزة منذ وقت مبكر، مشيراً بأن الإدارة التنفيذية للجائزة بدأت في استقبال المشاركات خلال هذا الفصل الثاني من العام الدراسي 1442هـ في الفئات المتعلقة بمعلم الرياضيات، وهي: المبادرات الإبداعية.

‏وقال "المحسن" إن إطلاق هذه المنصة سوف يسهل عملية استقبال المشاركات والتواصل مع جميع المشاركين في جميع مناطق المملكة.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للجائزة محمد النذير؛ أن الجائزة تتضمن أربعة فروع هي: ‏الأداء التدريسي لمعلمي ومعلمات الرياضيات، والتميز العلمي، والتميز البحثي، والمبادرات الإبداعية.

وأشار بأنه سيتم تفعيلها تباعاً دورة بعد الأخرى بحسب قرارات مجلس إدارة الجمعية، مضيفاً: "بدأت الدورة الأولى لهذا الفصل الدراسي بفرع "المبادرات الإبداعية"، والتي تعنى بالتعليم الإلكتروني، والمستهدف فيها معلمو الرياضيات ومشرفيها، وكذلك المؤسسات التعليمية".

وأضاف "النذير" أن المستهدفين من فروع الجائزة بعامة هم: معلمو ومعلمات الرياضيات في التعليم العام، وأعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي، ومشرفو ومشرفات الرياضيات في إدارة التعليم. وطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي، والمهتمون والمبدعون في الرياضيات وتعليمها.

وقال "النذير" إن الجائزة نفذت خلال الفترة الماضية الكثير من اللقاءات التعريفية بالجائزة في كل من: الرياض وبيشة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وحائل، بالإضافة إلى الكثير من اللقاءات التي تم تنفيذها عبر برنامج الزوم لجميع مناطق المملكة، واستفاد منها أكثر من خمسة آلاف معلم ومعلمة ومشرف ومشرفة.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة الإعلامية للجائزة الدكتور عبدالمحسن الحارثي، أن الجائزة عملت خلال الفترة الماضية على اعتماد شعار الجائزة، بالإضافة إلى تدشين حساب للجائزة على "تويتر"، والمشاركة في الكثير من اللقاءات التلفزيونية، ونشرت الكثير من الأخبار والتقارير في الكثير من الصحف للتعريف بالجائزة، وكافة التفاصيل متوفرة على حساب الجائزة على توتير@samsprz وعلى موقع الجائزة https://sams.ksu.edu.sa/ar/node/409.