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كشف لغز العثور على جثة "سوري" بعقار تحت الإنشاء في القليوبية

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كشف لغز العثور على جثة "سوري" بعقار تحت الإنشاء في القليوبية كشف لغز العثور على جثة "سوري" بعقار تحت الإنشاء في القليوبية

مصراوي Masrawy

03:53 م الثلاثاء 23 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية، لغز العثور على جثة "سوري الجنسية"، منشوقًا في عقار تحت الإنشاء بمنطقة الفلل ببنها.

وجاء في التحقيقات، أن المتوفي تغيب عن منزله منذ عدة أيام، وحرر أهله محضرًا بتغيبه، وأنه بفحص الكاميرات وتتبع خط سير المتوفي تبين أنه أقدم على الانتحار لمروره بضائقة مالية وتراكم الديون عليه.

وعثر أهالي مدينة بنها على تاجر سوري الجنسية، مشنوقًا في عقار تحت الإنشاء، وبمناظرة الجثة تبين أنها لشخص يدعى "خ.م" 45 عامًا، سوري الجنسية.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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