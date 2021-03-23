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بادر بإطلاق النيران.. مقتل تاجر مخدرات في مطاردة أمنية بالقليوبية

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بادر بإطلاق النيران.. مقتل تاجر مخدرات في مطاردة أمنية بالقليوبية بادر بإطلاق النيران.. مقتل تاجر مخدرات في مطاردة أمنية بالقليوبية

مصراوي Masrawy

03:44 م الثلاثاء 23 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

لقي مسجل خطر حتفه قتيلًا في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة، بمنطقة ميت الحوفين بمدينة بنها، وذلك أثناء محاولة قوات الأمن القبض عليه اليوم الثلاثاء، لتورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، بأنه أثناء توجه قوة أمنية للقبض على مسجل خطر يدعى "ر.ز" لاتجاره في المخدرات في قرية ميت الحوفيين، بادر بفتح النيران على القوة التي بادلته إطلاق الرصاص، ولقي حتفه.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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