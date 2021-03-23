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إصابة 37 عاملة بالاختناق بمصنع ملابس في المنيا- صور

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إصابة 37 عاملة بالاختناق بمصنع ملابس في المنيا- صور إصابة 37 عاملة بالاختناق بمصنع ملابس في المنيا- صور

مصراوي Masrawy

03:34 م الثلاثاء 23 مارس 2021

المنيا- محمد النادي:

أُصيبت 37 عاملة بمصنع ملابس في المنيا الجديدة، اليوم الثلاثاء، بالاختناق بفعل العاصفة الترابية التي تضرب المحافظة، وجرى نقلهن إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بورود إشارة من قسم شرطة المنيا الجديدة بنقل 37 عاملة بمصنع ملابس إلى المستشفى بعد إصابتهن بالاختناق بفعل العاصفة الترابية التي تضرب المحافظة.

انتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إلى المستشفى العام للاطمئنان على حالة العاملات المصابات، ووجه بتقديم الرعاية الطبية لهن حتى تماثلهن للشفاء، ونقل بعضهن إلى المستشفى الجامعي.

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