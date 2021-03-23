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"جثة و 5 ملثمين".. قاتلة زوجها تعترف: "كان هيفضحني وعشيقي خلصني منه"

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"جثة و 5 ملثمين".. قاتلة زوجها تعترف: "كان هيفضحني وعشيقي خلصني منه" "جثة و 5 ملثمين".. قاتلة زوجها تعترف: "كان هيفضحني وعشيقي خلصني منه"

مصراوي Masrawy

03:29 م الثلاثاء 23 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أحالت النيابة العامة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، قاتلة زوجها بمدينة رأس سدر بمساعدة عشيقها وآخرين للجنايات، ووجهت لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

ترجع وقائع القضية إلى بداية شهر نوفمبر الماضي، عندما تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا بورود بلاغ من فتاة، ادعت فيه اقتحام 5 ملثمين إلى منزلها بقرية رأس مسلة في رأس سدر بجنوب سيناء، وقتل زوجها بطعنات في أنحاء متفرقة من جسده.

وكشفت التحريات، أن الزوجة "ربة منزل 20 عامًا"، خططت لقتل زوجها سائق 25 عامًا، بمساعدة عشيقها وشقيقه، فدست له الأقراص المنومة في الطعام.

وأضافت أنها انتقمت من زوجها، بعدما اكتشف علاقتها برجل أخر، وهدد بفضحها أمام أسرتها وجيرانها، فقررت التخلص منه بالاتفاق مع العشيق، ووضعا خطة لإزاحته من طريقهما إلى الأبد.

وقالت المتهمة، إنها لم يكن لديها خيار آخر غير القتل، واتفقت مع عشيقها المقيم في الجيزة للتخلص من الزوج، بمساعدة شقيق المتهم.

وتابعت المتهمة: "يوم الواقعة حضر العشيق وشقيقه من الجيزة وكنت قد أحضرت منومًا ووضعته للمجني عليه في الطعام، وبعد تناول الطعام دخل غرفته واستغرق في النوم، بعدها فتحت باب المنزل ودخل العشيق وشقيقه إلى الغرفة التي يرقد بها زوجي، وسدد له عدة طعنات بسكين، ثم ضربي على رأسي حسب ما اتفقنا في الخطة حتى نضلل المباحث، وهرب العشيق وشقيقه".

وأوضحت المتهمة أنها أبلغت الشرطة، والتي نقلت الجثة إلى المشرحة، وجرى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

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