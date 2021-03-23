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قوافل طبية للكشف على أهالي المناطق الأكثر احتياجًا في بني سويف

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مصراوي Masrawy

03:06 م الثلاثاء 23 مارس 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية بقرية الشنطور في سمسطا، اليوم الثلاثاء، لإيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 230 مواطنًا في عدد من التخصصات الطبية شملت 116 طفلاً، 23 باطنة، 58 رمد، 33 عظام ، كما جرى عمل تحاليل لـ 11 حالة، و39 نظارة طبية.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية عن الأمراض المعدية.

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