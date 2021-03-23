لانعدام الرؤية.. إغلاق طرق في وسط سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية

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مصراوي Masrawy

شمال سيناء- أشرف سويلم :



أعلن مجلس مدينة نخل بوسط سيناء، اليوم الثلاثاء، إغلاق طريقي "نخل- العريش"، و"نخل- نفق الشهيد أحمد حمدي" بسبب العاصفة الرملية الشديدة التي ضربت محافظة شمال سيناء، وتسببت في انعدام الرؤية بشكل كامل في بعض المناطق، وسقوط أعمدة إنارة.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء وموانئ السويس نظرًا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي بلغت بميناء نويبع 38 عقدة جنوبية وشدة الرياح ما بين 3 إلى 4 أمتار، وحالة البحر مضطربة.



وأعلنت الهيئة، رفع درجة الاستعداد بموانئ محافظات (السويس– البحر الأحمر– جنوب سيناء) واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية.