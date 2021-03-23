أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح مستشفى الحميات والصدر بالمنيا

Print
بالصور.. افتتاح مستشفى الحميات والصدر بالمنيا بالصور.. افتتاح مستشفى الحميات والصدر بالمنيا

مصراوي Masrawy

02:33 م الثلاثاء 23 مارس 2021

المنيا - محمد النادي:

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الأولى لرفع كفاءة وتطوير مستشفى الحميات بالمنيا، وذلك بإضافة 24 سرير رعاية و4 أجهزة تنفس صناعي وتنك جهاز اكسجين سائل سعة 6 آلاف لتر، ورفع كفاءة وإضافة 40 سريرًا للرعاية و80 سريرًا داخليًا.

وافتتح المحافظ، أعمال رفع كفاءة وتطوير مستشفى الصدر، والتي تجري على عدة مراحل، تضم المرحلة الأولى إضافة 46 سريرًا للرعاية و8 أجهزة تنفس صناعي، بإجمالي 53 سرير رعاية.

وتابع المحافظ خلال الجولة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بتنكات وشبكات الأكسجين، والتقى عدد من المواطنين، واستمع لشكواهم، ووجّه وكيل وزارة الصحة بحلها.

والتقى المحافظ بالأطقم الطبية ونقل لهم تحيات وتقدير القيادة السياسية على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، في ظل الظروف الراهنة.

وافتتح القاضي، مكتب تموين قرية تلة المطور بمدينة المنيا، ضمن عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، في إطار الاحتفالات بالعيد القومي رقم 102.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جامعة دمياط تعقد المؤتمر الثالث لعلماء المستقبل لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية

جامعة دمياط تعقد المؤتمر الثالث لعلماء المستقبل لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية

بالفيديو.. فتاة مصرية تقود سيارتها بسرعة "جنونية".. والنهاية كارثية

بالفيديو.. فتاة مصرية تقود سيارتها بسرعة "جنونية".. والنهاية كارثية

بالفيديو.. فتاة مصرية تقود سيارتها بسرعة "جنونية".. والنهاية كارثية

بالفيديو.. فتاة مصرية تقود سيارتها بسرعة "جنونية".. والنهاية كارثية

مصر : ضبط أردني يملك مزرعة للحشيش

مصر : ضبط أردني يملك مزرعة للحشيش

شبكة عيون الإخبارية