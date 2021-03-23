بالصور.. افتتاح مستشفى الحميات والصدر بالمنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الأولى لرفع كفاءة وتطوير مستشفى الحميات بالمنيا، وذلك بإضافة 24 سرير رعاية و4 أجهزة تنفس صناعي وتنك جهاز اكسجين سائل سعة 6 آلاف لتر، ورفع كفاءة وإضافة 40 سريرًا للرعاية و80 سريرًا داخليًا.

وافتتح المحافظ، أعمال رفع كفاءة وتطوير مستشفى الصدر، والتي تجري على عدة مراحل، تضم المرحلة الأولى إضافة 46 سريرًا للرعاية و8 أجهزة تنفس صناعي، بإجمالي 53 سرير رعاية.

وتابع المحافظ خلال الجولة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بتنكات وشبكات الأكسجين، والتقى عدد من المواطنين، واستمع لشكواهم، ووجّه وكيل وزارة الصحة بحلها.

والتقى المحافظ بالأطقم الطبية ونقل لهم تحيات وتقدير القيادة السياسية على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، في ظل الظروف الراهنة.

وافتتح القاضي، مكتب تموين قرية تلة المطور بمدينة المنيا، ضمن عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، في إطار الاحتفالات بالعيد القومي رقم 102.