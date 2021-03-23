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مصراوي Masrawy

تصوير- محمود عجمي:

تعرضت محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، لرياح محملة بالأتربة والرمال، في وقت سجلت درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا.

وناشدت محافظة أسيوط المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الصحراوية "الشرقي والغربي والسريعة والفرعية" تجنبًا لوقوع حوادث.

ورفعت محافظة أسيوط حالة الاستعداد بجميع أجهزتها لسرعة التدخل حال حدوث أي طارئ.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انعقاد غرفة إدارة الأزمات والكوارث وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بشكل مستمر على مدار 24 ساعة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طارىء.