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قادمة من سوهاج.. 6 جهات لمحاصرة بقعة سولار عملاقة بنيل أسيوط

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قادمة من سوهاج.. 6 جهات لمحاصرة بقعة سولار عملاقة بنيل أسيوط قادمة من سوهاج.. 6 جهات لمحاصرة بقعة سولار عملاقة بنيل أسيوط

مصراوي Masrawy

02:11 م الثلاثاء 23 مارس 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

سيطرت محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، على بقعة سولار قادمة من محافظة سوهاج؛ بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز شئون البيئة ومديريتي الري والصحة، والوحدات المحلية.

وأوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه جرى إغلاق مؤقت لبعض محطات مياه الشرب المرشحة ومآخذ النيل عقب وصول البلاغ بقرب وصول بقعة السولار إلى الحدود الجنوبية للمحافظة، كإجراء احترازي، وتشغيل محطات المياه الارتوازية البديلة ما تسبب في قطع المياه عن بعض المناطق وضعفها في مناطق أخرى.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى السيطرة على بقعة السولار، وسحب عينات مياه بصفة مستمرة لتحليلها والتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بالبقعة، ومن ثم إعادة تشغيل المحطات المرشحة.

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