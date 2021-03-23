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تطوير 59 منزلًا بـ 5 قرى ضمن مشروع "سترة" في الإسكندرية- صور

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تطوير 59 منزلًا بـ 5 قرى ضمن مشروع "سترة" في الإسكندرية- صور تطوير 59 منزلًا بـ 5 قرى ضمن مشروع "سترة" في الإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

02:06 م الثلاثاء 23 مارس 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تطوير ورفع كفاءة 59 منزلًا بـ 5 قرى في حي العامرية ثان، بالتعاون مع مؤسسة " الخير" ضمن المرحلة الرابعة لمشروع "سترة".

جاء ذلك خلال تسليمه عدد من المنازل التي جرى تطويرها ورفع كفاءتها ضمن مشروع "سترة"، اليوم الثلاثاء، بقرية فلسطين في العامرية.

وتتوزع المنازل الجاري تطويرها بواقع "20 بقرية فلسطين، و28 في قرية العراق، و4 بقرية بغداد، ومنزلين بقرية أبو بكر الصديق، و5 منازل بقرية مصطفى كامل".

وقال المحافظ إن تكلفة تطوير ورفع كفاءة المنزل الواحد ضمن مشروع "سترة" تقدر بـ ٧٠ ألف جنيه، مشيرا إلى أن جميع مؤسسات الدولة متكاتفة، لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للقرى الأشد احتياجًا.

وأضاف الشريف، أنه جرى تخصيص مليار و559 مليون جنيه، لتطوير الصرف الصحي بـ 34 قرية بالعامرية، ويجري إدراج قرى العامرية بالكامل ضمن المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة".

وأشار المحافظ إلى أنه سيجري دمج قرى العامرية أول وثان وبعض قرى بنجر السكر ضمن مدينة واحدة، لعمل وحدة محلية خاصة بهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أيمن أبو غالي، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالإسكندرية، أنه جرى تنفيذ أعمال سقف ودهان وتركيب سيراميك وتشطيبات كاملة ومميزة لكافة المنازل ضمن مشروع "سترة".

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