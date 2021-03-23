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تسببت في حجب الرؤية.. عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد- صور

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تسببت في حجب الرؤية.. عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد- صور تسببت في حجب الرؤية.. عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد- صور

مصراوي Masrawy

01:50 م الثلاثاء 23 مارس 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، هبوب عواصف محملة بالأتربة على عدة مناطق متفرقة، ويزداد تأثيرها على الطرق السريعة.

ورفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وجرى اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

وحذرت إدارة المرور قائدي السيارات، وطالبتهم بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة المسافرين على الطرق السريعة، وكثفت من تواجد الخدمات المرورية بالشوارع.

وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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