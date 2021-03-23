خريطة مراكز التطعيم المعتمدة لصرف لقاح كورونا في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

خصصت محافظة المنيا، 4 مراكز طبية معتمدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، داخل مدن المحافظة.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن المراكز الأربعة المعتمدة هي "قلندول في ملوي، وشباب المستقبل بالمنيا الجديدة، والقيس في بني مزار"، بالإضافة إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

وأوضح المحافظ، أن المراكز الأربعة ستعمل بدءًا من غدٍ الأربعاء، في صرف اللقاح للمواطنين الذين سجلوا أسمائهم على المنظومة الإلكترونية لصرف اللقاح.