أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

غدًا.. وزير البترول يفتتح محطة لشحن السيارات بالكهرباء في جنوب سيناء

Print
غدًا.. وزير البترول يفتتح محطة لشحن السيارات بالكهرباء في جنوب سيناء غدًا.. وزير البترول يفتتح محطة لشحن السيارات بالكهرباء في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

01:31 م الثلاثاء 23 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بافتتاح المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، والتي تعد الأولى لشحن السيارات بالكهرباء، بمنطقة السوق القديم في شرم الشيخ.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يجري افتتح المحطة غدًا الأربعاء، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى إنشاء المحطة خلال شهرين، بهدف توفير طاقة نظيفة متجددة، وجرى إنشاء محلات تجارية، وكافتريا بها، لتوفير الخدمة اللائقة بزائري مدينة شرم الشيخ، لافتًا إلى أن المحطة تعد الثانية التي أنشئت لهذا الغرض بمدينة شرم الشيخ بعد افتتاح المحطة الأولى بمنطقة الرويسات.

وأشار إلى أنه جاري إنشاء عدد من المحطات الأخرى بكافة مدن المحافظة، إضافة إلى تطوير عدد من محطات تموين البنزين القائمة لإضافة خدمة الغاز الطبيعي إليها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جامعة دمياط تعقد المؤتمر الثالث لعلماء المستقبل لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية

جامعة دمياط تعقد المؤتمر الثالث لعلماء المستقبل لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية

بالفيديو.. فتاة مصرية تقود سيارتها بسرعة "جنونية".. والنهاية كارثية

بالفيديو.. فتاة مصرية تقود سيارتها بسرعة "جنونية".. والنهاية كارثية

بالفيديو.. فتاة مصرية تقود سيارتها بسرعة "جنونية".. والنهاية كارثية

بالفيديو.. فتاة مصرية تقود سيارتها بسرعة "جنونية".. والنهاية كارثية

مصر : ضبط أردني يملك مزرعة للحشيش

مصر : ضبط أردني يملك مزرعة للحشيش

شبكة عيون الإخبارية