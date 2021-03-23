غدًا.. وزير البترول يفتتح محطة لشحن السيارات بالكهرباء في جنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بافتتاح المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، والتي تعد الأولى لشحن السيارات بالكهرباء، بمنطقة السوق القديم في شرم الشيخ.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يجري افتتح المحطة غدًا الأربعاء، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى إنشاء المحطة خلال شهرين، بهدف توفير طاقة نظيفة متجددة، وجرى إنشاء محلات تجارية، وكافتريا بها، لتوفير الخدمة اللائقة بزائري مدينة شرم الشيخ، لافتًا إلى أن المحطة تعد الثانية التي أنشئت لهذا الغرض بمدينة شرم الشيخ بعد افتتاح المحطة الأولى بمنطقة الرويسات.

وأشار إلى أنه جاري إنشاء عدد من المحطات الأخرى بكافة مدن المحافظة، إضافة إلى تطوير عدد من محطات تموين البنزين القائمة لإضافة خدمة الغاز الطبيعي إليها.